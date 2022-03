Zelenskij takker Danmark for hjælp i krigen mod Rusland

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, takker i en tale til Folketinget tirsdag Danmark for hjælpen i krigen mod Rusland.

Han ønsker desuden flere sanktioner mod Rusland. Russerne er allerede ramt af en række eksempelvis økonomiske sanktioner. Men der skal altså mere til. det mener præsidenten.

- Europa må sige nej til russisk olie så hurtigt som muligt, siger han.

Præsidenten taler til Folketinget via et krypteret videolink. Det sker i Landstingssalen. Altså ikke i selve Folketingssalen.

Talen er på ukrainsk, men bliver oversat af en tolk til engelsk. Herefter oversætter en anden tolk fra engelsk til dansk.

- Det er en forbrydelse mod menneskeheden, der sker for øjnene af hele kloden. Hvorfor har man ikke standset denne forbrydelse, siger Zelenskyj.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar, og krigen er brutal, understreger præsidenten. Zelenskyj siger, at uskyldige ukrainere bliver dræbt. At 4 ud af Ukraines 44 millioner borgere har forladt landet, at kvinder og piger bliver voldtaget, og at der plyndres løs i Ukraine.

- Niveauet af ondskab er umuligt at forestille sig, siger Zelenskyj.

Danmark har allerede sendt våben og nødhjælp til Ukraine. Danmark har også taget imod ukrainere, der er flygtet fra krigen. Danmark har blandt andet bidraget med panserværnsraketter.

I talen beder Zelenskyj umiddelbart ikke om flere våben fra Danmark. Det har præsidenten ellers efterspurgt en del fra verdenssamfundet på det seneste.

Zelenskyj ser gerne, at Danmark hjælper med genopbygningen af byen Mykolajiv, der ifølge præsidenten er blevet bombet sønder og sammen.

- Jeg opfordrer Danmark til at overtage ansvaret for genopbygningen af Mykolajiv, siger han.

Præsidenten siger, at russiske missiler tirsdag morgen har ramt Mykolajiv, som han beskriver som en 'fredelig by' uden militære interesser.

- Så vidt vi ved nu, er syv mennesker døde. 22 er tilskadekomne. Der er ingen militære interesser i Mykolajiv.

- Brutaliteten er mere voldsom end det, vi har set under Anden Verdenskrig. Flere byer er jævnet med jorden. Flere byer har oplevet brande. Infrastrukturen er ødelagt. Universiteter, skoler er ødelagt. Civile er døde, siger han.

Præsidenten takker de danske virksomheder, som har forladt det russiske marked. Men der kan gøres mere, mener han.

- Jeg beder om, at man ikke stander dette. Jeg beder om, at man fortsat fører an med at arbejde for de vigtige beslutninger, der er brug for, siger han.

Mandag kom det frem, at Carlsberg fremover ikke vil drive forretning i Rusland.

Flere danske virksomheder fortsætter dog med at drive forretning i Rusland. En af hovedårsagerne til at blive i landet er bekymring for, at den russiske stat bare vil overtage deres aktiviteter og føre dem videre på egen hånd.

Det fortæller topchefer fra æggebakke-producenten Hartmann og isoleringskoncernen Rockwool. Begge selskaber har aktiviteter i Rusland. Også den danske skoproducent Ecco har fortsat aktiviteter i Rusland.

Zelenskyj har talt til flere andre europæiske parlamenter. Blandt andet Forbundsdagen i Tyskland. Han har også holdt tale for Europa-Parlamentet.