Zelenskyj til danskerne: Krigen stopper ikke i Ukraine

Den ukrainske præsident advarer Danmark om, at krigen ikke vil stoppe i Ukraine

Onsdag aften klokken 21.15 talte Ukraines præsident direkte til den danske befolkning.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, begyndte sin tale med at tale om årsdagen for Danmarks befrielse. Han sagde, at Danmark fejrer det, som en gang var en drøm.

– Nazisterne tabte og friheden vandt, sagde han og fortsatte:

- Håbet var, at der aldrig skulle komme sådan en frygt for krig igen. Men den er her. Og krigen stopper ikke i Ukraine, siger Volodymyr Zelenskyj.

Krigen er her igen, og den er ligeså brutal, som den krig, som vi mindes på 4. maj, lød det videre fra præsident Zelenskyj i talen.

Han oplyste ligeledes, hvor mange missiler, der har ramt Ukraine. Han fortalte også, at der er blevet ødelagt dobbelt så mange skoler, siden han talte til Folketinget for en måned siden.

Zelenskyj slog også fast, at den russiske drøm ikke skal opfyldes.

I stedet er det Ukraines og Danmarks drøm om frihed, der skal blive opfyldt. Herefter takkede præsidenten det danske folk.

Med overdøvende klapsalver takkede Zelenskyj af, før ét minuts stilhed fulgte.

Danskere fulgte talen i Aarhus. Foto: Casper Dalhoff

På Rådhuspladsen var mange danskere også mødt op. Foto: EB

Opdateres ...