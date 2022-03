Zelenskyj VIL mødes med Putin

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, mener, at det er umuligt at forhandle en afslutning på krigen på plads uden at mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det fortæller Zelenskyj i et interview mandag.

Et møde med Putin vil blandt andet kunne bruges til at drøfte fremtiden for det besatte ukrainske territorie. Dog vil det kræve mere tid at løse problemet, mener Zelenskyj.

Han gentager samtidig sin erkendelse af, at Ukraine ikke for nuværende kan tilslutte sig forsvarsalliancen Nato.

- Jeg tror, at indtil vi har et møde med den russiske præsident, så kan vi ikke fuldt ud forstå, hvad de er parate til at gøre for at stoppe krigen, og hvad de er parate til, hvis vi ikke er klar til at indgå det ene eller det andet kompromis, siger Zelenskyj ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den ukrainske præsident har i næsten et år forsøgt at få et møde med Vladimir Putin i stand. Men den russiske præsident har afslået og i stedet krævet, at Zelenskyj løser sit lands 'borgerkrig' med separatistiske territorier knyttet til Rusland.

Siden russiske soldater invaderede Ukraine den 24. februar, er Zelenskyj kommet med stadig mere presserende opfordringer til forhandlinger for at afslutte kampene.

I sidste uge opfordrede han til et møde så hurtigt som muligt, så Rusland kan 'begrænse tabene forårsaget af landets fejl'.

Ruslands invasion af Ukraine har dræbt tusinder og fordrevet næsten en fjerdedel af Ukraines 44 millioner indbyggere fra deres hjem.

I en videotale mandag aften opfordrer Zelenskyj ukrainerne til at fortsætte kampen mod de russiske styrker.

Her opfordrer han ukrainerne til at gøre, hvad de kan for at beskytte landet.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Samtidig siger Zelenskyj, at russerne skal drives ud af landet, så Ukraine kan overleve.