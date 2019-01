Zimbabwes præsident vil efterforske vold mod demonstranter

Vold begået af Zimbabwes sikkerhedsstyrker er uacceptabelt og vil blive efterforsket.

Det fastslår landets præsident, Emmerson Mnangagwa.

- Vold og ureglementeret adfærd begået af sikkerhedsstyrker er ikke acceptabelt. Det er et svigt af det nye Zimbabwe, skriver præsidenten på Twitter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Kaos og ulydighed vil ikke blive tolereret. Ureglementeret adfærd vil blive efterforsket. Og hvis det bliver nødvendigt, vil der rulle hoveder.

Han opfordrer samtidig til dialog, efter at hundredvis af borgere den seneste uge er blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer mod stigende benzinpriser.

Politi og soldater i Zimbabwe har slået hårdt ned på demonstranter i landet. Tungt bevæbnede militser leder målrettet efter politiske aktivister og fagforeningsfolk.

Ifølge en zimbabwisk ngo er mindst 12 mennesker blevet dræbt, mens 78 andre er blevet behandlet for skudsår. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Yderligere har Zimbabwe Human Rights NGO Forum registreret flere end 240 tilfælde af overgreb og tortur.

Imens er omkring 700 mennesker blevet anholdt.

Højesteret i hovedstaden Harare besluttede mandag, at regeringen ikke har beføjelser til at lukke ned for internettet, som den ellers havde gjort.

Ifølge AFP synes både internettet og sociale medier i Zimbabwe at være oppe at køre igen tirsdag morgen.

Urolighederne udgør en trussel mod præsident Emmerson Mnangagwas styre, som forsøger at rette op på landets kriseramte økonomi, efter at Robert Mugabe blev afsat ved et kup i november 2017.

Mange af Zimbabwes indbyggere havde håbet på, at Mnangagwa ville opfylde valgløfter om at skabe en ny økonomi, som brød med Mugabe-æraen. Men livet synes at fortsætte på samme måde som hidtil.