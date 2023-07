Zombie-narko hærger USA: Går efter Kina

USA anklager flere kinesiske firmaer for at være medvirkende til at opretholde fentanyl-epidemien i landet

USA vil føre sagsanlæg mod flere kinesiske firmaer, som led i kampen mod fentanyl-epidemien, der lige nu raser overalt i landet.

Nu er fire kinesiske firmaer samt otte ansatte blevet sigtet af USA's rigsadvokat for blandt andet at have eksporteret kemikalier til landet, der bruges til at fremstille det kunstige stof, samt for at holde gang i epidemien.

Det skriver Berlingske.

I samarbejde med mexicanske karteller

Ifølge det amerikanske justitsministerium er kineserne dog ikke alene om fremstilling og distributionen af fentanyl.

For udover at blive produceret i USA, peger sporene også tydeligt i retning af Mexico og deres narkokarteller.

De kinesiske virksomheder er nemlig blevet afsløret i at sende flere varer til byen Culiacan i delstaten Sinaloa, der er et af hovedsæderne for det berygtede Sinaloa-kartel.

Annonce:

- Vores indsats inkluderer at stoppe de kinesiske kemikalievirksomheder i at forsyne kartellerne med de byggesten, de skal bruge for at lave den dødbringende fentanyl, lød meldingen fra rigsadvokat Merrick B. Garland på et pressemøde forleden.

Kineserne afviser

På trods af at have været et højt debatteret emne mellem de to lande over de seneste år, afviser kineserne kritikken fra USA.

De mener, at de er kommet amerikanerne i møde, og at USA urimeligt anklager landet, bruger det som syndebuk og krænker det kinesiske folks basale menneskerettigheder.

'Kina vil fortsætte med at gøre, hvad der er nødvendigt for at forsvare de lovlige rettigheder og interesser for kinesiske virksomheder og borgere,' skriver det kinesiske udenrigsministerie.

Flere tusinder døde

USA har officielt været ude og erklære landet i en fentanyl-epidemi. Stoffet vurderes til at være 50 gange mere potent end heroin, og lige nu er det den hyppigste dødsårsag blandt amerikanere på mellem 15-49 år. Alene i år 2022 skyldtes 100.000 dødsfald overdosis i USA.