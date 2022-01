Zoo: Hellere nedlukning end tvangsåbning

Hvis en nedlukning i januar og måske ind i februar betyder, at samfundet kan komme helt og godt igennem pandemien, så er Zoologisk Have i København klar til at løfte sin del af byrden.

Det siger administrerende direktør Jørgen Nielsen.

Han vil hellere holde fast i nedlukningen, til det er muligt at genåbne uden begrænsninger, end at genåbne for tidligt.

- Nedlukningen i december kom på det værst tænkelige tidspunkt. Det var midt i julesæsonen, og vi havde købt stort ind. Men januar er en stille måned, og vi vil gerne hjælpes ad med at komme ud af den her pandemi nu.

- Vi skal nok være med til at løfte vores samfundsansvar, og skal vi være lukket i januar og måske ind i februar, så gør vi det, siger han.

Onsdag skal sundhedsordførerne til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Flere partier har i den forbindelse ytret ønske om at se på, om nogle af restriktionerne i kulturlivet kan lempes før tid.

De varer på nuværende tidspunkt til 17. januar.

Men Jørgen Nielsens budskab er klart: Tænk jer om. Åbn ikke for enhver pris.

- Vores økonomi kan ikke tåle at blive tvangsåbnet med en masse restriktioner på for eksempel indendørs faciliteter og restauranter.

- Det vil være en katastrofe at bede os åbne, men på halvt blus. Det gjorde vi sidste år, og det var en meget amputeret forretning. Med hjælpepakker kan vi lige løbe den hjem med et nul i driften, hvorimod vi sidst tabte millioner, siger Jørgen Nielsen.

Statens Serum Institut (SSI) forventer, at smitten med coronavirus vil toppe i løbet af januar. Fra februar ventes faldende smittetryk og mindre pres på sundhedsvæsenet.

- Kommer vi over i midten af februar som deadline, så vil vi også gerne være med til at støtte samfundsindsatsen.

- Men det er ikke ønskværdigt, hvis det strækker sig meget mere end til medio februar. Der håber jeg også, at vi sammen har gjort en kæmpe indsats, siger zoo-direktøren.

Det kræver dog, at hjælpepakkerne fortsætter, lyder det.