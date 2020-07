Polsk ekssoldat melder sig selv efter flugt med tam puma

Efter en tre dage lang menneskejagt i Polen er en tidligere polsk soldat, der var på flugt med en tam puma, blevet anholdt.

Den tidligere krigsveteran meldte sig selv, efter at 200 politibetjente havde jagtet ham for ikke at ville indlevere pumaen til en zoologisk have, oplyser polsk politi.

- Kamil Stanek meldte sig selv til politiet i Zawiercie og blev senere løsladt, skriver byens politi på dets Facebook-side.

Pumaen er blevet overdraget til en zoologisk have efter dramaet.

Det er ulovligt at have 'farlige dyr' som kæledyr i Polen, og en retsafgørelse havde bestemt, at manden skulle indlevere pumaen.

- Vi er glade for at meddele, at Nubia (pumaens navn, red.) er omgivet af professionel hjælp i zoologisk have i Chorzow, skriver politiet.

Formanden for zoologisk have i Poznan, Ewa Zgrabczynska, siger, at polske borgere bør vide, at store kattedyr ikke er kæledyr.

- Det er ikke et kælent legetøj. Det er et af de farligste dyr i verden, og det kan være en seriøs trussel for mennesker, siger hun.

Medarbejdere fra zoologisk have besøgte Kamil Stanek fredag for at få ham til at aflevere pumaen.

Her truede Kamil Stanek dem med en kniv og flygtede med pumaen i halsbånd.

Ifølge det lokale medie Gazeta Wyborcza købte han pumaen for seks år siden i Tjekkiet og har opfostret den i sit hus.

Kamil Staneks sag har fået støtte flere steder fra, herunder fra borgmesteren i byen Myslowice, Dariusz Wojtowicz.

- Kærlighed til dyret og en hjerteløs dom fra retten tvang ham til at flygte. Han gemmer sig i skoven, skriver Dariusz Wojtowicz på sin Facebook-side.

- Måske kunne nogle tage et mere humant kig på sagen, skriver han i et opslag, hvor der også indgår billeder af Kamil Stanek og pumaen.