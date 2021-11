Polske soldater bruger tåregas mod migranter ved grænse

Polske styrker bruger tirsdag tåregas og vandkanoner mod stenkastende migranter ved grænsen til Hviderusland. Det oplyser det polske forsvarsministerium.

Videooptagelser, som er udsendt af forsvarsministeriet, viser eskalerende sammenstød ved grænsen, hvor tusindvis af migranter fra navnlig Mellemøsten har været samlet siden sidste uge.

Mange af dem kan hverken komme den ene eller den anden vej og er i fare for at fryse ihjel.

- Hør efter! Hør Efter! Hvis I ikke adlyder ordrerne, så vil soldaterne gribe til magtanvendelse mod jer, hed det i en meddelelse over en højttaler rettet til migranter, som kastede sten og andet skyts mod de polske grænsevagter og sikkerhedsstyrker.

Polens forsvarsministerium siger, at de hviderussiske myndigheder har forsynet migranterne med chokgranater, som de kan kaste mod polske soldater og grænsevagter.

Ifølge de polske myndigheder, er der udstationeret over 20.000 medlemmer af landets sikkerhedsstyrker for at bevogte grænseområdet. Migranterne er koncentreret omkring en grænseovergang ved den polske by Kuznica.

Europæiske ledere beskylder Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, for at have opmuntret migranterne til at rejse til Hviderusland for at forsøge at komme ind i EU ad den vej.

Estland, Letland og Litauen sagde i en fælles erklæring mandag, at Hviderusland må drages til ansvar for menneskesmugling, og at EU øjeblikkeligt må begynde at finansiere en ny grænsebarriere.