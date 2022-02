Præsident advarer om muligt stormløb på Kiev i nat

Russiske militærstyrker vil ifølge Ukraines præsident forsøge at indtage hovedstaden Kiev i løbet af natten til lørdag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- I nat vil de forsøge et stormløb, siger Volodimir Zelenskij i et videoklip udsendt af præsidentkontoret kort efter midnat.

- Jeg er nødt til sige det fuldstændigt åbent. Denne nat bliver sværere end dagen. Mange af vore byer er under angreb. Særlig opmærksomhed på Kiev - vi må ikke tabe hovedstaden.

Natten til lørdag siger Ukraines FN-ambassadør, at 'Ukraines skæbne bliver afgjort lige nu'.

Samtidig afviser Ruslands FN-udsending, at russiske styrker bomber ukrainske byer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ruslands præsident Putin beordrede torsdag en invasion af Ukraine, som har kostet et ukendt antal personer livet og tvunget over 50.000 til at flygte fra Ukraine.

Advarslen fra Zelenskij kommer, efter at ukrainske styrker fredag kæmpede mod russiske tropper, der rykkede frem mod Kiev, hvor knap tre millioner mennesker bor.

Fredag var der ifølge flere medier kampe i nærheden af Kiev.

Efter missilangreb i de tidligere morgentimer rykkede russiske styrker frem til udkanten af Kiev fra tre sider, mens ukrainske soldater etablerede forsvarsstillinger ved de vigtigste broer og veje. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Ruslands forsvarsministerium hævdede, at dets styrker havde overtaget kontrollen med den vigtige lufthavn Hostomel nordøst for Kiev.

Ligeledes opfordrede Ruslands præsident, Vladimir Putin, fredag den ukrainske hær til at gennemføre et militærkup ved at afsætte landets regering og overtage magten.

- Det bør være nemmere for os at nå til enighed med jer end med denne bande narkomaner og nynazister, der har slået ned i Kiev og taget hele det ukrainske folk som gidsler, sagde Putin på et fjernsynstransmitteret møde i det nationale sikkerhedsråd.

Putin har tidligere henvendt sig direkte til de ukrainske soldater. Da han torsdag meddelte, at han ville sende soldater ind i nabolandet, opfordrede han således de ukrainske styrker til at lægge deres våben fra sig og gå hjem.

FN's generalsekretær, António Guterres, siger natten til lørdag dansk tid, at de russiske soldater bør 'vende tilbage til deres kaserner'.

- Vi må aldrig give op. Vi bør give fred endnu en chance, siger Guterres ifølge AFP.

Udtalelsen kommer, efter at Rusland nedlagde veto i FN's Sikkerhedsråd mod en resolution, der fordømmer Ruslands angreb på Ukraine.