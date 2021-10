Præsident indlagt dagen efter valg

Dagen efter Tjekkiets parlamentsvalg er landets præsident, Milos Zeman, blevet indlagt på hospitalet.

Zeman blev bragt på hospitalet kort efter et møde med premierminister Andrej Babis. Regeringslederen, der er mangemillionær og leder af partiet ANO, må øjensynligt gå af og overlade regeringsmagten til to centrumhøjrepartier.

Det største er oppositionspartiet Sammen, der ledes af Petr Fiala. Dette parti fik 27,8 procent af stemmerne, hvilket var lidt flere end Babis og ANO, som fik 27,14 procent.

Partiet Sammen skal samarbejde med listen Pirater/Borgmestre. Denne alliance ligger til at få 108 af de i alt 200 pladser i parlamentet.

Partiet Sammen er en sammenslutning af det højreorienterede Borgerdemokraterne, centrumhøjrepartiet TOP 09 og midterpartiet De Kristne Demokrater.

Præsident Zeman står Babis nær politisk.

Filmklip på sociale medier viser en kolonne med en ambulance efterfulgt af sorte limousiner køre fra præsidentens residens i det vestlige Prag.

En talsperson for Prags militære syge hus bekræfter over for internationale nyhedsbureauer, at Zeman er indlagt. Der ventes en bulletin om hans tilstand klokken 14.00.

Den 77-årige Zemans helbred har længe givet anledning til spekulationer i pressen. Præsidentens stab har været tavs om hans tilstand, men ifølge flere tjekkiske medier har han skrumpelever.

Forud for indlæggelsen drøftede Zeman en regeringsdannelse med den kontroversielle Babis, som overraskende led nederlag ved valget. Hans regeringsparti, ANO, var det største i parlamentet i Prag.

Men det har mistet dets flertal. Dermed kan de to centrumhøjrepartier danne regering, hvis de kan nå til enighed om det.