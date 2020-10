Præsident Macron: - Frankrig er under angreb

Præsident Emmanuel Macron siger i Nice, at 'Frankrig er under angreb'. Han siger, at landet har været udsat for et 'islamistisk terrorangreb'.

Udtalelserne fra den franske præsident blev fremsat ved kirken Notre-Dame i Nice, hvor en kirketjener tidligere på torsdag fik halsen skåret over, og hvor en kvinde blev halshugget. En tredje kvinde døde efter at være blevet hårdt såret.

Angrebsmanden, som råbte 'Allahu Akbar' (Gud er størst), blev skudt og såret. Han er bragt til et hospital.

Efterretningskilder i Frankrig siger til nyhedsbureauet AFP, at den formodede gerningsmand ved angrebet i Nice er en 21-årig tunesisk migrant.

Macron siger, at han øger beskyttelse af franske skoler, og at der vil blive udstationeret mere militær for at beskytte vigtige steder og pladser - blandt andet kirker.

Præsidenten sender et signal om enhed i den franske befolkning. Han siger, at det, der angribes, er 'vore værdier, vores frihed og vores ønsker om ikke at give efter for terrorisme.'

Macron kondolerede Frankrigs romersk-katolske kirke og opfordrede folk fra alle verdens religioner til at stå sammen og 'ikke give efter for dem, der dyrker splittelsens ånd.'

Kilder i politiet siger til tv-stationen BFMTV, at knivangrebet ikke skete udenfor, men inde i kirken.

Den ene af de dræbte er en kirketjener. De to øvrige dræbte er fundet inde i kirken. De dræbte er to kvinder og en mand, hedder det. De folk, der befandt sig i kirken, var kommet for at bede.

Samtidig var der rapporter om flere andre angreb mod Frankrig.

I Saudi-Arabien rapporterede det statslige tv torsdag, at en mand var anholdt i Jeddah ved Det Røde Hav, efter han havde angrebet og såret en vagt på det franske konsulat.

Få timer efter angrebet i den katolske kirke i Nice dræbte fransk politi en mand, som havde truet en forbipasserende med et skydevåben i Montfavet, som ligger tæt ved Avignon.

Den franske avis Le Figaro skriver, at der øjensynligt var tale om en psykisk syg mand, og at der ikke var noget terrorismemotiv bag angrebet.

I Nationalforsamlingen holdt parlamentarikerne et minuts stilhed for ofrene for torsdagens angreb.

Herhjemme udtaler statsminister Mette Frederiksen (S) efter angrebet:

- Jeg er dybt berørt over terrorangrebet i Nice med flere dræbte og sårede. Mine varmeste tanker går til ofrenes familier og det franske folk. I Danmark står vi skulder ved skulder med vores franske venner i denne svære tid.