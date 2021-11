Præsidentvalg i Chile skal afgøres i ny valgrunde

Ingen af de syv kandidater ved søndagens præsidentvalg i Chile fik tilstrækkelig opbakning fra vælgerne til at sikre sig posten som landets leder i første valgrunde.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, efter at næsten 96 procent af stemmerne er talt op natten til mandag dansk tid.

Da ingen af kandidaterne fik over 50 procent af stemmerne, skal valget afgøres i en anden runde 19. december mellem de to, der fik flest stemmer søndag.

Og det bliver et opgør mellem højrefløjskandidaten Jose Antonio Kast, der står til 27,9 procent af stemmerne, og venstrefløjskandidaten Gabriel Boric, der står til at få 25,7 procent.

Den nærmeste kandidat til de to er langt efter med cirka 13 procent af stemmerne.

Folkelige protester

Valget finder sted to år efter, at store folkelige protester førte til politisk enighed om, at Chiles forfatning skal skrives om. Det ventes at ske under den kommende præsident.

Protesterne i 2019 blev udløst af utilfredshed med uligheden i samfundet. Demonstranterne krævede bedre lønninger og pensioner samt forbedringer af landets sundhedsvæsen og uddannelsessystem.

Mange mennesker døde i forbindelse med demonstrationerne i 2019. De markerede samtidig den værste sociale krise i landet i årtier.

Coronapandemien har forværret Chiles økonomiske problemer med stigende ledighed, en inflation på seks procent og en voksende udlandsgæld.

I meningsmålinger op til søndagens valg var de mindst populære kandidater fra landets midterpartier. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Deriblandt Sebastian Sichel fra den nuværende præsident Sebastián Piñeras centrumhøjre parti.

Piñera var udelukket fra at genopstille, fordi han har haft to perioder som præsident.

Beundrer Pinochet

Sebastían Sichel, som står til at opnå en fjerdeplads, erkendte søndag sit nederlag og lykønskede Jose Antonio Kast med sejren.

Den 55-årige Kast har udtrykt beundring for den højreorienterede general Augusto Pinochets militærregime, som styrede Chile med hård hånd fra 1973 til 1990.

Kast er modstander af abort samt ægteskaber mellem personer af samme køn. Han har i sin valgkampagne især lagt vægt på at 'genetablere' sikkerhed og ro og orden.

Den 35-årige Gabriel Boric, der er kandidat for en alliance af venstrefløjspartier, har lovet at ville indføre en velfærdsstat og bekæmpe ulighed mellem de forskellige samfundsgrupper.

Både Kast og Boric kommer fra mindre partier, som ikke er repræsenteret i regeringen og heller ikke del af de traditionelle koalitioner, der på skift har regeret det sydamerikanske land siden Pinochets afgang for 31 år siden.