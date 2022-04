Protest ved præsidents hjem i Sri Lanka fører til udgangsforbud

Hundredvis af mennesker har i Sri Lanka forsøgt at storme præsident Gotabaya Rajapaksa hjem.

Mindst én mand er blevet alvorligt såret i forbindelse med protesten, hvor borgere kritiserede regeringens håndtering af landets økonomiske krise.

I kølvandet på protesten er der samtidig blevet indført udgangsforbud i østatens hovedstad, Colombo, hvor Rajapaksa altså bor.

Den sydasiatiske østat med 22 millioner indbyggere er blandt andet i mangel på diesel.

Det er primært det brændstof, der bliver brugt til busser og erhvervskøretøjer. Men torsdag var det ikke til at få fat i på tankstationer på tværs af østaten ifølge embedsmænd og meldinger fra medier.

Mangel på brændstoffet har ført til vrede på tværs af Sri Lanka de seneste dage. Men frem til torsdag havde protesterne kun fundet sted i byer og ikke været rettet mod nogen topleder.

Rajapaksa befandt sig ikke i hjemmet i Colombo under sammenstødet. Det fortæller officielle kilder til AFP.

Dog gik topmilitære embedsmænd sammen for at diskutere krisen.

Under protesten skød sikkerhedsstyrker ind i menneskemængden. De brugte også tåregas og vandkanoner for at sprede demonstranterne, der krævede præsidentens afgang.

Det stod ikke klart, om styrkerne gjorde brug af skarpe skud eller gummikugler.

Demonstranter satte ild til en hærbus og et politikøretøj. De brugte også mursten til at angribe officerer og styrker.

Fire timer inde i protesten var området stadig blokeret for køretøjer.

- Jeg kan ikke tage hjem, fordi vores område er barrikaderet, har en beboer sagt til AFP.

- Folk råber, at præsidenten og hans familie skal træde tilbage.

Sri Lankas transportminister, Dilum Amunugama, har samtidig kommenteret krisesituationen.

- Vi tapper brændstof fra busser, som står i garagen til reparationer. Og bruger den diesel til at betjene anvendelige køretøjer, har han udtalt.

Statens elmonopol siger, at det gennemtvunget en 13 timers strømafbrydelse fra torsdag, fordi der ikke var diesel til generatoren.

Flere statsdrevne hospitaler er også holdt op med at udføre operationer. Det skyldes, at de er løbet tør for livsnødvendig medicin.