Psykiater om Breivik: Samme risiko for nye voldshandlinger

Der er ingen ændret risiko for, om den norske massemorder Anders Breivik vil udføre fremtidige voldshandlinger.

Det siger den norske psykiater Randi Rosenqvist onsdag i retten.

Her skal der tages stilling til, om Breivik skal have mulighed for prøveløsladelse, eller om han fortsat er så farlig, at samfundet skal beskyttes mod ham ved at holde ham indespærret.

Rosenqvist har tidligere lavet risikovurderinger af Breivik.

Hun betragtes som et af nøglevidnerne i sagen om mulig prøveløsladelse.

- Jeg mener, at Breivik har samme diagnose, som han har haft hele tiden.

- Der er ingen ændret risiko for fremtidige voldshandlinger, i forhold til hvordan han var i 2012 og 2013, da jeg lavede første vurdering, siger hun.

Randi Rosenqvist er indkaldt som vidne af anklager Hulda Karlsdottir.

Den norske psykiater har tidligere sagt, at Breiviks personlighedsforstyrrelser 'er så stabile, at der næppe er nogen ændring i dem'.

Det fastholder psykiateren i retten onsdag. Hun siger desuden, at hvis Breivik opfører sig anderledes, så er det formentlig ganske overlagt:

- Det har vist sig, at han skifter taktik, alt efter hvad der tjener hans formål.

Breivik gennemførte i juli 2011 angreb på øen Utøya og ved regeringskvarteret i Oslo. I alt 77 mennesker mistede livet.

Året efter blev den nu 42-årige Breivik idømt forvaring i 21 år. De norske regler siger, at man kan anmode om prøveløsladelse efter afsoning i ti år.

Tirsdag var første retsdag i sagen om mulig prøveløsladelse.

Her afviste Breivik, at han bærer det fulde ansvar for angrebet den 22. juli. Han mener, at de hovedansvarlige er folk, der radikaliserede ham.

- Jeg som menneske udførte handlingerne, i den grad at jeg lod mig radikalisere. Og det er til en vis grad min skyld, at jeg lod mig radikalisere.

- Men jeg mener, at det er dem, som radikaliserer, der bærer størstedelen af ansvaret, sagde Breivik tirsdag i Telemark Tingrett.

Retten i Telemark dækker geografisk blandt andet Skien, og det er netop i et fængsel i denne by, at massemorderen i en specialbygget afdeling afsoner som eneste indsatte. Retssalen foregår i en ombygget gymnastiksal.