Psykisk syg tyrker vinder sag om udvisning mod Danmark

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En tyrker, som blev dømt til udvisning, har vundet en sag mod Danmark ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Det fremgår af en afgørelse tirsdag.

Han skulle ikke have været udvist, da det var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel otte, lyder det. Artiklen omhandler en forpligtelse til at oplyse personer med handicap om rettigheder.

Tirsdagens dom er en ankesag, der er afsagt af den højeste instans ved menneskerettighedsdomstolen: Storkammeret.

Danmark blev i oktober 2019 dømt for både at handle i strid med konventionens artikel otte og den mere alvorlige artikel tre.

Storkammeret har opretholdt dommen for at overtræde artikel otte. Det betyder samtidig, at Danmark skal betale 150.000 til den udviste tyrker.

Til gengæld har 16 ud af 17 dommere stemt imod en dom for overtrædelse af artikel tre. Den handler om forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling. Det er en af de tungere artikler i konventionen.

Tyrkeren ved navn Arif Savran blev oprindeligt udvist efter et kølleoverfald på Christiania i 2006 og blev siden idømt syv års fængsel.

Han måtte efter en afgørelse i Østre Landsret i 2015 også se sig udvist af Danmark for bestandigt. Savran blev udvist, selv om hans diagnose paranoid skizofreni stadig krævede behandling.

Afgørelsen blev efterfølgende bragt videre til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Her fik han i oktober 2019 medhold.

Domstolens vurdering lød, at den psykisk syge tyrker ikke havde gode nok muligheder for at få den korrekte behandling i Tyrkiet.

Da Danmark oprindeligt blev dømt for at handle i strid med menneskerettighedskonventionens artikel tre, fik det udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til at spærre øjnene op.

Han mente, at afgørelsen var så principiel, at det fremover kunne blive svært at udvise nogen psykisk syge udlændinge fra Danmark.

- Det er en meget vigtig prioritet for regeringen at kunne udvise kriminelle udlændinge. Hvis man begår meget grov kriminalitet, skal det helst være sådan, at vi rent faktisk kan udvise folk, sagde Tesfaye sidste år til Berlingske, da det stod klart, at Storkammeret ville tage sagen op.