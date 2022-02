Putin beordrer fredsbevarende mission i udbryderrepublikker

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har beordret landets forsvarsministerium til at sende fredsbevarende styrker til udbryderrepublikkerne Lugansk og Donetsk i det østlige Ukraine.

Det skriver Reuters mandag aften.

Ifølge nyhedsbureauet fremgår det af det dekret, som Putin tidligere mandag underskrev for at anerkende de to udbryderrepublikker som uafhængige.

Trækket er blevet mødt med fordømmelse fra store dele af den vestlige verden.

I en udtalelse mandag siger FN's generalsekretær, António Guterres, at Rusland har krænket Ukraines suverænitet med beslutningen.

USA's præsident Joe Biden gentager ifølge Reuters, at landet med sine allierede og samarbejdslande vil reagere hurtigt og beslutsomt mod Ruslands beslutning.

Biden har haft en telefonsamtale med Frankrigs præsident, Emanuel Macron, og den tyske forbundskansler, Olaf Scholz. det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet.

Verdenslederne har diskuteret, hvordan de vil fortsætte med at koordinere en videre indsats med beskyttelsen af Ukraine.