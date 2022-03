Putin: De skal lægge våbnene i Mariupol

Ukrainske 'nationalister' skal lægge våbnene i den trængte by Mariupol.

Ellers kan den svære humanitære situation i byen ikke løses.

Det siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, tirsdag under en telefonsamtale med den franske præsident, Emmanuel Macron.

Det oplyser det russiske præsidentkontor.

- Ruslands præsident gav detaljeret information om de tiltag, der er taget af russisk militær for at sørge for nødhjælp og sikker evakuering af civile, herunder fra Mariupol.

- Det blev understreget, at for at løse den svære humanitære situation i byen skal ukrainske nationalister stoppe med at kæmpe imod og lægge våbnene, hedder det i en erklæring fra kontoret.

De to præsidenter har talt i telefon, efter at Rusland og Ukraine tirsdag har forhandlet om løsninger på krigen i Tyrkiet.

Borgmesteren i Mariupol, Vadym Bojtsjenko, i det sydlige Ukraine anslog mandag, at omkring 160.000 mennesker er tilbage i den belejrede havneby.

Situationen i byen anses som kritisk for de tilbageværende. De har ringe adgang til mad, vand og varme og er ifølge borgmesteren 'på randen af en humanitær katastrofe'.

Store dele af byen er ødelagt under bombardementer.

Røde Kors sagde mandag, at nødhjælpsorganisationen stadig ikke kan sende nødhjælp ind i byen. Det skyldes, at Røde Kors ikke kan få garantier om sikker adgang fra Rusland og Ukraine.

Tirsdag har der været drøftelser mellem højtstående embedsmænd fra Ukraine og Rusland i Tyrkiet.

Efterfølgende lød det fra Rusland, at forhandlingerne havde været konstruktive og meningsfulde.

Samtidig lovede Rusland at reducere militær aktivitet ved Kyiv, Ukraines hovedstad, betydeligt.

Det blev ikke uddybet, hvad det konkret indebærer. Det blev derudover meddelt, at Rusland er klar til at tage politiske og militære skridt for at deeskalere konflikten.