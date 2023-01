Putin erklærer våbenhvile i 36 timer

Ruslands forsvarsministerium hævder, at man har "ødelagt" 120 ukrainske soldater i forbindelse med et angreb nær Druzhkivka-banegården. Den nyhed og flere andre får du her i dagens overblik fra krigen i Ukraine

Fred i 36 timer.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har erklæret våbenhvile i Ukraine fredag og lørdag i forbindelse med julen i den ortodokse kirke.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer på baggrund af en udmelding fra Kreml, herunder det russiske nyhedsbureau Ria Novosti.

Der er juledag i den ortodokse kirke lørdag, og russerne ønsker, at der skal sættes en stopper for krigshandlingerne fra klokken 12 fredag til midnat lørdag aften.

Sker efter opfordring

I den ortodokse kirke fejrer man således Jesus' fødselsdag 6. januar, hvorfor det er kutyme at gå til julegudstjeneste netop den dag.

Tidligere torsdag opfordrede lederen af den russisk-ortodokse kirke, patriark Kirill, til, at russerne og ukrainerne lagde deres våben i anledning af højtiden. Det er blandt andet på baggrund af den opfordring, at Putin har erklæret våbenhvile.

- Set i lyset af en udtalelse fra Hans Hellighed Patriark Kirill har jeg instrueret forsvarsministeren for den russiske føderation i at introducere en våbenhvile langs hele frontlinjen i Ukraine fra klokken 12 fredag 6. januar til midnat lørdag 7. januar, siger Putin i en udtalelse ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Zelenskyj ønsker efterretningstjenesten øger indsatsen for at afsløre russisk religiøs infiltration af Ukraine. Foto: Future Publishing

Erdogan blander sig

Ud over lederen af den russisk-ortodokse kirke opfordrede den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, i en telefonsamtale tidligere torsdag ligeledes Putin til at erklære våbenhvile.

Erdogan har torsdag ligeledes talt med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, og sagt, at Tyrkiet er klar til at agere mægler i eventuelle fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine.

Putin gjorde det torsdag klart for Erdogan, at Rusland er klar til at gå i dialog med Ukraine for at få afsluttet krigen, men at der medfølger et krav om, at ukrainerne anerkender russernes ret til at gøre krav på de områder, de har indtaget i Ukraine.

Det krav er dog helt uacceptabelt, lød det efterfølgende fra Mykhajlo Podoljak, der er rådgiver for Volodymyr Zelenskyj, på Twitter.

Ukraine er ude

Siden det 17. århundrede har Ukraine været under den russiske ortodokse kirke.

Men i december blev alle religiøse bånd mellem de to lande kappes helt. Det sagde den ukrainske præsident ved sin daglige tale 2. december.

Allerede i 2019 brød dele af den ukrainske kirke med Moskva, grundet Ruslands annektering af Krim og støtte til separatisterne i Donbas.

Den ukrainske præsident ønsker fuldstændig adskillelse af det omdiskuterede russisk-ukrainske religiøse bånd, som flere gange i de seneste årtier har været til heftig debat.

Senest i maj 2022 da den Moskva-støttede fløj af Ukraines ortodokse kirke på et koncil besluttede at kræve sin 'fulde selvstændighed og uafhængighed' fra Rusland.

Patriark Kirill, leder af den russisk-ortodokse kirke, trak ligeledes overskrifter i oktober senere på året, da han sagde, at præsident Vladimir Putin var udpeget af Gud til at regere Rusland.

Den russisk-ortodokse kirke anslås at have op imod 110 millioner medlemmer og dermed er en af verdens største kirkesamfund efter den katolske kirke.

Ukraine har endnu ikke oplyst, om de vil ære våbenhvilen.