Ruslands præsident, Vladimir Putin, havde ikke andet valg end at appellere til russernes offervilje i krigen i Ukraine.

Det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen efter den russiske præsidents tale mandag ved en parade i Moskva, hvor sejren over Nazityskland under Anden Verdenskrig markeres dagen igennem.

Putin talte som ventet dunder til forsvarsalliancen Nato, mens han roste fortidens sovjetiske indsats og opfordrede soldater i Østukraine til at forsvare 'fædrelandet'.

Men han kom ikke med konkrete udmeldinger i forhold til krigen. Det var der ifølge Peter Viggo Jakobsen en god grund til:

- Når Putin vælger en kort, klar og noget underspillet stil, i forhold til hvad man kunne forvente, så er det uden tvivl en afspejling af, at krigen ikke er gået Ruslands vej, siger lektoren.

- Han kunne ikke holde en sejrstale, og han kunne heller ikke udvise den store optimisme.

- I stedet trak han en parallel til en krig, hvor Rusland vandt til sidst, men måtte gå meget ondt igennem og lide store ofre, fortsætter Peter Viggo Jakobsen.

Putin talte foran omkring 11.000 soldater, anslås det. Derudover var der cirka 130 militære køretøjer ved paraden.

Den russiske præsident gav Vesten skylden for at have fremprovokeret den krig, som han selv kalder for en 'særlig militær operation'.

- Putin appellerer til russernes offervilje i den her konflikt, hvor han ser det som Rusland imod hele Nato og Vesten, siger Peter Viggo Jakobsen.

- Dermed siger han også, at det kan blive dyrt, men at Rusland nok skal klare sig til sidst, som landet gjorde under Anden Verdenskrig.

Lektoren mener i øvrigt, at medier på forhånd har spekuleret vel rigeligt i, hvilke konkrete udmeldinger Putin kunne tænkes at komme med ved talen.

- Det her vidner grundlæggende om, at vi ikke aner, hvad der foregår i Putins inderste kreds, og at vi ikke har nogen som helst forudsætninger for at vide det og bare sidder og gætter i blinde, siger han.