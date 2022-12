Putin holder strategimøde om Ukraine

Ruslands præsident, Vladimir Putin, holder et langvarigt møde med de øverste officerer i den russiske hær for at drøfte, hvad der skal være Ruslands næste træk i krigen i Ukraine.

Det skriver en række russiske medier lørdag, heriblandt det statsfinansierede russiske nyhedsbureau Tass.

Mødet har fundet sted på et tidspunkt, hvor Rusland er i gang med at sønderbombe civile mål i Ukraine, og der er spekulationer om en russisk storoffensiv i begyndelsen af det nye år.

I et filmet klip ser man Putin ved et møde, hvor der deltager en snes russiske topofficerer. De står samlet omkring et rundt bord. Han er flankeret af forsvarsminister Sergej Sjojgu og lederen af hærens generalstab, Valerij Gerasimov.

I et andet klip ser man præsidenten ved et andet mødebord i hærens hovedkvarter. Her opfordrer han en række militære kommandanter til at stille spørgsmål.

- Vi vil lytte til kommandanterne i enhver operationel retning, og jeg vil gerne høre jeres forslag til vores handlinger på kort og mellemlangt sigt, sagde Putin ved møderne. De blev holdt fredag.

Ifølge Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, brugte Putin hele fredagen i hærens hovedkvarter.

Møderne fandt sted, kort efter at en række ukrainske generaler og højtstående politikere har advaret om, at Rusland planlægger at igangsætte en offensiv i Ukraine med 200.000 soldater efter nytår.

Rusland har lidt flere nederlag på slagmarken de seneste måneder. Det gælder blandt andet i det østlige Ukraine og ved byen Kherson i den sydlige del af landet. Her er de russiske besættelsesstyrker blevet trængt tilbage.

Men også i begyndelsen af krigen hvor Rusland opmarcherede en meget stor styrke ved hovedstaden Kyiv. Den mødte så hård modstand, at den efter flere uger måtte trækkes tilbage.

Siden oktober har Rusland i stedet valgt at sende raketter mod civile mål i Ukraine med det formål at ødelægge el- og vandforsyninger.