Putin og Macron er enige om at nedtrappe Ukraine-konflikt

Vladimir Putin og Emmanuel Macron er fredag blevet enige om, at der er behov for en nedtrapning af Ruslands igangværende konflikt med Ukraine.

Det oplyser Frankrigs præsidentkontor efter et videoopkald mellem de to.

Den franske præsident Macron sagde i opkaldet samtidig, at Rusland og præsident Putin skal respektere Ukraines suverænitet.

Rusland har opmarcheret omkring 100.000 soldater ved den ukrainske grænse. Det har fået Vesten til at frygte en russisk invasion af Ukraine.

Videoopkaldet mellem de to varede over en time fredag morgen.

Fra fransk side lyder det, at samtalen var 'seriøs og respektfuld'.

Desuden lyder det, at 'den gjorde det muligt at blive enige om behovet for en nedtrapning'. Det siger en embedsmand fra det franske præsidentkontor.

- Præsident Putin gav ikke udtryk for planer om en offensiv, og han vil gerne fortsætte samtalerne med Frankrig og vores allierede, siger embedsmanden.

I sidste uge mødtes russiske topdiplomater med Nato og USA for at diskutere situationen. Det dæmpede dog ikke spændingerne.

Rusland har længe krævet garantier for, at Ukraine aldrig bliver optaget i forsvarsalliancen Nato - et krav, som hidtil er blevet pure afvist.

Rusland annekterede i 2014 med magt den ukrainske halvø Krim. At annektere vil sige at overtage og erobre et område og erklære det sit eget.

Siden da har USA og flere vestlige lande støttet Ukraine.