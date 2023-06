Putin til russiske styrker: I stoppede reelt borgerkrig

Putin har nu følt sig nødsaget til at takke russerne to dage i streg. Mandag var det civilsamfundet - og sågar Wagner-soldaterne - der fik en tv-transmitteret tak fra præsidenten. I dag, onsdag, hærens soldater

De russiske styrkers indsats var reelt med til at stoppe en borgerkrig under Wagner-gruppens oprør i weekenden.

Det siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, tirsdag i en tale i Moskva.

Her takker han omkring 2500 medlemmer af Ruslands hær for deres indsats.

Blandt de fremmødte ved talen i hovedstaden er også Putins omstridte forsvarsminister, Sergej Sjojgu. Sjojgu er en del af den militære topledelse, som Wagner-gruppen i weekenden krævede afsat.

Wagner-gruppen begyndte fredag at bevæge sig mod Moskva for at afsætte, hvad de kaldte 'Ruslands korrupte og inkompetente militærledelse'.

Det startede med anklager om et missil, og pludselig frygtede mange, at et militærkup var på vej. Få et overblik over, hvad der skete i det døgn, hvor Jevgenij Prigozjin lå i åben konflikt med Ruslands regering i Kreml

Gruppen nåede frem til cirka 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før en aftale blev indgået, og oprøret blev bremset.

Putin siger tirsdag, at det ikke var nødvendigt for Rusland at tilbagekalde militære styrker fra Ukraine for at kontrollere opstanden.