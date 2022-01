Putin trækker skibe ud af Østersøen

Gotland i Sverige er bare et af de steder, som har følt sig nødsaget til at få yderligere beredskab.

Det sker, efter Putin igen har spillet med musklerne, hvilket har skabt uro i de nærliggende lande.

Men nu ser det måske ud til, at situationen nedskalerer. Den russiske leder har i hvert fald valgt at tage sine skibe ud af Østersøen.

Gotlands militær, der øgede deres beredskab efter Rusland igen spillede med musklerne. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er en form for lavintens sikkerhedsforringelse, som betyder, at der i vidt omfang ikke er tale om egentlige krigshandlinger eller militær vold, men i stedet en konflikt der føres gennem cyberdomæner, og man forsøger at påvirke folk gennem sociale medier, lyder det fra Michael Claesson, operationschef ved det svenske forsvar til SVT's 'Morgonstudion'.

Derfor skal man ikke se det øgede antal soldater i Gotlands gader som en krigshandling. Det er i højere grad til signal til Putin og til svenske borgere, skriver det svenske medie Expressen.

Rusland har haft skibe i Østersøen i godt en uge nu. Ifølge Michael Claesson er de nu på vej væk med forskellige typer last. Han forklarer desuden til SVT, at det ikke er unormalt, at Rusland har skibe i Østersøen. Men det er omstændighederne, og det samlede billede, som har ført til det øgede beredskab.

