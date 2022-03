Putin truer: Vil have betaling i rubler

Rusland vil fra fredag have betaling for gas i landets egen valuta, rubler.

Præsident Vladimir Putin har underskrevet et dekret om sagen, siger han torsdag i en tale.

Kontrakter bliver afbrudt, hvis betalingen ikke falder, tilføjer han ifølge Reuters.

Putin kræver, at de lande, der vil købe russisk gas, åbner konti i rubler i russiske banker. Det er fra de konti, at gassen skal betales fra og med 1. april.

- Hvis de betalinger ikke sker, betragter vi det som misligholdelse fra købernes side, siger Putin.

- Det betyder, at eksisterende kontrakter stoppes.

Han tilføjer, at hvis køberne lever op til de nye krav, vil Rusland fortsat levere gas i den aftalte mængde og til den aftalte pris.

Umiddelbart efter Putins udmelding afviser regeringerne i Tyskland og Frankrig det russiske krav.

Tysklands økonomiminister, Robert Habeck, siger, at han endnu ikke har set det dekret, Putin hævder at have underskrevet.

Han kalder det russiske skridt et forsøg på 'afpresning' og tilføjer, at Tyskland er forberedt på alle scenarier, herunder et stop for russiske gasleverancer til Europa.

Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, afviser ligeledes Ruslands krav om betaling i rubler, siger han ifølge Reuters.

I alt leverer Rusland omkring en tredjedel af den gas, som Europa bruger.

Det danske energiselskab Ørsted er et af de selskaber, der har en kontrakt med det russiske selskab Gazprom om at købe gas. Ørsteds kontrakt løber frem til 2030.

I dag betaler Ørsted ikke i rubler, skriver Berlingske, der tilføjer, at Ørsted onsdag eftermiddag endnu ikke havde hørt noget fra Gazprom om, hvordan man teknisk skal gennemføre kravet om betaling i rubler.

Putins beslutning om at kræve betaling i rubler har styrket den russiske valuta.

Rublen tog et styrtdyk nedad, efter at vestlige lande indførte sanktioner i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine 24. februar.

Hidtil har vestlige lande afvist kravet om betaling i rubler. De mener, at det er et brud på de eksisterende kontrakter, der er indgået i dollar eller euro.

