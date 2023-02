Putin var advaret om Bidens besøg

Det var en stor overraskelse for mange, da præsident Joe Biden pludselig dukkede op i Ukraines hovedstad, Kiev.

Men for en væsentlig person var det faktisk ikke en overraskelse: Putin.

For ifølge Det Hvide Hus havde de meldt ud til Rusland, at USA's præsident, Joe Biden, ville besøge Kiev.

Det fortæller USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sulivan, ifølge The Guardian.

- Det gjorde vi et par timer før præsidentens afrejse for at deeskalere konflikten. På grund af det følsomme i kommunikationen kan jeg ikke komme ind på, hvordan de svarede, eller hvad vores besked til Rusland præcist var. Men jeg kan bekræfte kommunikationen, siger han til The Guardian.

Bidens besøg i Kiev kommer fire dage før etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

Under besøget blev der annonceret, at USA vil støtte Ukraine med yderligere militært udstyr.