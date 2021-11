QAnon Shaman skal 41 måneder i fængsel for kongresangreb

Jacob Anthony Chansley, der blev kendt som 'QAnon Shaman' under stormen på Kongressen i Washington D.C. den 6. januar, blev onsdag idømt en fængselsstraf på tre år og fem måneder.

Optagelser inde i kongresbygningen af den skjorteløse Jacob Anthony Chansley, der var bevæbnet med spyd og bar en pelshat med horn, gik verden rundt.

Den 34-årige Chansley blev kendt som en markant konspirationsteoretiker og en af de mest markante af de voldelige demokratimodstandere. Han risikerede en langvarig fængselsstraf, da der i hans sag var en straframme på op til 20 år.

Jacob Chansley, der er fra Phoenix, Arizona, har været varetægtsfængslet siden urolighederne. Han er blevet mentalundersøgt og har fået diagnoser som forbigående skizofreni, bipolar, depression og angst.

Under retssagen blev det beskrevet, hvordan han havde sat sig på den daværende vicepræsident Mike Pences plads. Han havde her skrevet en truende besked: 'Det er kun et spørgsmål om tid. Retfærdigheden kommer'.

Under retssagen sagde Chansley, at mennesker med æren i behold erkender, når de har begået fejl.

- Jeg begik en fejl ved at trænge ind i Kongressen. Jeg havde ingen undskyldning, sagde han i retten.

I en lang og rablende erklæring roste Chansley dommeren og henviste til Jesus Kristus, Mahatma Gandhi, Buddha og den amerikanske højesteretsdommer Clarence Thomas.

- Jeg er ikke en oprører. Jeg er klart heller ikke en hjemmeterrorist, sagde han.

Jacob Anthony Chansley er også kendt under navnet Jake Angeli eller QAnon-shamanen. Han var en af de mere opsigtsvækkende Trump-tilhængere, der var med til at trænge ind i Kongressen 6. januar. Arkivfoto: Mike Theiler/Reuters

Folkemængden løb mod bygningen, efter at Trump havde holdt en brandtale, hvor han fremsatte påstande om, at hans nederlag til Joe Biden skyldtes svindel.

Den konspiratoriske Qanon-bevægelse hævder, at verden styres af sataniske pædofile. Chansley har tidligere været en tilhænger af QAnon- konspirationsteorierne, hvor Trump lanceres som en frelserfigur, mens ledende demokratiske politikere beskrives som en klike af sataniske, kannibalistiske pædofile.

Chansleys advokat har gjort det klart, at hans klient ikke vil sættes i forbindelse med påstandene i konspirationsteorien og har ændret det navn, som han blev kendt under.

Næsten 600 mennesker blev anholdt efter stormen på en af demokratiets mest ikoniske bygninger.