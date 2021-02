Rædslerne i corona-året 2020 kommer USA til hjælp i dag

Antallet af smittede med covid-19 i USA falder, og det bliver bedre.

1,7 millioner amerikanere vaccineres i øjeblikket dagligt. 12 procent af de 330 millioner amerikanere er vaccineret mindst én gang.

Det får de amerikanske sundhedseksperter til at slå nye og sjældne toner an, nemlig en forsigtig optimisme.

- Jeg kan tage fejl, men jeg tror ikke, at vi ser en stor fjerde bølge, siger Paul Offit, vaccineekspert på Childrens Hospital of Philadelphia.

- Jeg tror, at vi har set det værste.

Mange amerikanske epidemiologer og andre sundhedseksperter er forsigtige.

Men de siger, at de mere og mere venter, at resten af 2021 ikke vil blive som det mareridt, 2020 var, når det gælder covid-19.

Foråret nærmer sig, og det ventes at bidrage til faldet i antallet af smittede, når det varmere vejr får amerikanerne til at opholde sig mere udenfor.

Virus har sværere ved at smitte, når vi er ude, end når vi er inde og tættere på hinanden.

Men den største faktor i regnestykket er paradoksalt nok noget, som samfundet brugte sidste år på at bekæmpe, nemlig smitten, der bare spredte sig og spredte sig.

Anslået 35 procent af befolkningen i USA har nu været smittet med covid-19, anslår Paul Offit.

Studier viser, at smittede har antistoffer, der beskytter mod at blive smittet igen i adskillige måneder.

Muligvis i længere tid.

På University of California i San Francisco siger epidemiologen George Rutherford, at en af årsagerne til, at smittetallet falder i Californien, er, at mange har fået en naturlig immunitet.

Han anslår, at 50 procent af indbyggerne i Los Angeles-området på et tidspunkt har haft smitten.

- Vi begynder virkelig at tale om noget, der kan minde om flokimmunitet, selv om en ægte flokimmunitet er et stykke ude i fremtiden, har Rutherford sagt for nylig.

Ved flokimmunitet i en befolkning er der så mange personer, der har antistoffer, at virusset ikke kan finde nye værter.

Derfor stopper smitten.

Det antages, at 70-80 procent af en befolkning skal have antistoffer for at skabe flokimmunitet.