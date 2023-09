Ramt af tog: Fire dræbt

Fire personer er blevet dræbt, og tre er kommet til skade, efter at de søndag aften blev ramt af et tog nord for den spanske storby Barcelona.

Det skriver Cataloniens beredskabstjeneste på X, det tidligere Twitter.

Ulykken skete, da en gruppe på syv personer forsøgte at krydse en jernbane i byen Montmeló, der ligger cirka 20 kilometer nord for Barcelona.

Ifølge det spanske medie TeleMadrid krydsede de sporet et sted, hvor det ikke er tilladt på grund af et sving og dårligt udsyn.

Ulykken skete ifølge mediet klokken 20.22 søndag aften.

Der var angiveligt omkring 170 passagerer i toget. Ingen af dem har pådraget sig nogen skader i forbindelse med ulykken.

Ifølge spanske medier har der søndag været afholdt en musikfestival i nærheden af stedet, hvor ulykken skete.

- Vi har ledt efter andre mulige ofre nær toget. Vi har ikke fundet nogen andre. Vi hjælper også med at evakuere området og bringe de tilskadekomne til ambulancerne, skriver den regionale beredskabstjeneste på X.

Der har været indkaldt ni ambulancer, en helikopter og tre psykologer til ulykkesstedet, skriver TeleMadrid søndag aften.