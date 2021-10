Rapport: 60 piger dør om dagen som følge af børneægteskab

Hvert år dør mere end 22.000 piger - eller mere end 60 piger om dagen - på verdensplan på grund af graviditets- eller fødselskomplikationer.

Det sker som følge af, at de blevet giftet bort, inden de fyldte 18 år.

Det viser et estimat i en ny rapport fra Red Barnet, der udkommer mandag i forbindelse med FN's Internationale Pigedag.

Ifølge organisationen er fødsel skyld i flest dødsfald blandt teenagepiger på verdensplan.

Særligt i Vest- og Centralafrika er der udfordringer lige nu, fortæller Jakob Eilsøe Mikkelsen, områdeansvarlig for Afrika i Red Barnet.

Familier presset

Omkring 9600 af dødsfaldene relateret til børneægteskaber finder sted her.

- Det skyldes i virkeligheden, at der i forvejen er en stor grad af skrøbelighed i lige præcis den del af Afrika og verden. Der er masser af konflikt i det område, synlige klimaforandringer, og så har vi haft coronapandemien, der har lukket en masse skoler, siger Jakob Eilsøe Mikkelsen.

- De her faktorer presser familierne yderligere. Når fattige familier bliver presset, er de nødt til at kigge på, hvad den bedste mulighed er for at overleve. Det er at holde pigerne hjemme eller i nogle situationer gifte dem bort, så andre kan forsørge dem.

Der har længe været en frygt for, at coronakrisen kunne føre til flere børneægteskaber, fordi piger ikke har kunne gå i skole.

Den gale vej

Den frygt bekræfter den nye rapport, selv om tallene skal tages med forbehold, da der er 'for lidt data på området'.

- I en periode for nogle år tilbage og op til før coronapandemien, så vi et fald i antallet af børneægteskaber. Men fra lige før pandemien startede og ikke mindst under, er det begyndt at gå den gale vej igen.

- Så lige nu er vi ret bekymret for, hvad der kommer til at ske.

Flere ting skal ske for at vende udviklingen igen, men særligt uddannelse er vigtigt, fortæller Jakob Eilsøe Mikkelsen.

- At få skolerne åbnet og pigerne tilbage i skole er en virkelig vigtig prioritet.

- Vi har set, at det har været nemmere for drenge at komme tilbage i skolen end for piger. Det spiller indirekte ind på børneægteskaber, for vi ved, at når piger bliver uddannet, så er sandsynligheden, for at de bliver giftet bort og gravide som teenagere, mindre, siger han.

Efter Vest- og Centralafrika er det Sydasien, der er hårdest ramt af dødsfald hos gravide piger.