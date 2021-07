Rasende pøbel tæsker drabsmistænkt italiener ihjel i Honduras

En italiensk statsborger blev torsdag tæsket ihjel af en stor gruppe landsbyboere i det sydlige Honduras, efter at han blev beskyldt for at have dræbt en hjemløs.

Det oplyser politiet i kommunen Yusguare.

- En vred menneskemængde på omkring 600 personer brød ind i en privat ejendom med den hensigt at tage en udlændings liv, siger politiet i en udtalelse.

Angrebet fandt sted i bydelen Santa Ana de Yusguare i Choluteca cirka 80 kilometer syd for Honduras hovedstad, Tegucigalpa.

Her satte menneskemængden blandt andet ild til den 65-årige italieners hus og bil. Han blev også selv angrebet med kæppe, macheter og sten.

Politiet siger, at betjente forsøgte at tale den vrede folkemængde til ro, men at gruppen ikke reagerede. I stedet begik den 'adskillige ulovlige handlinger', der førte til italienske Giorgio Scanus død, lyder det.

Lokale medier sendte undervejs flere billeder direkte fra stedet. De viste, hvordan den vrede pøbel brød ind i italienerens hus.

Myndigheder har siden indledt en efterforskning for at finde frem til de ansvarlige. Fredag anholdt politiet fem personer, der menes at have været ansvarlige for at opildne pøblen.

Ifølge lokale medier blev den 65-årige italiener angrebet, efter at han blev beskyldt for at have dræbt en 74-årig hjemløs ved navn Juan de Dios Flores dagen forinden. Angiveligt fordi Flores skulle have ødelagt nogle af italienerens planter.