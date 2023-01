Reddere bjærger fem lig efter flystyrt

Nepalesiske nødreddere er mandag på ny gået i gang med at forsøge at finde fire personer, som stadig er meldt savnede, efter at et ATR 72-fly med 72 personer om bord styrtede ned tæt på byen Pokhara søndag.

68 lig er allerede blevet fundet, men der pågår stadig et arbejde med at få dem alle bjærget.

Det er Ajay K.C., en embedsmand fra Pokharas politistyrke, som melder, at operationen er genoptaget, efter at man søndag aften måtte afbryde arbejdet, efter at mørket var faldet på.

- Vi kommer til at bjærge fem lig fra en kløft og lede efter fire andre, som stadig er savnede, siger han.

Blandt personerne på flyet var 57 nepalesere, 5 indere, 4 russere, 2 sydkoreanere og 1 af hver fra Argentina, Irland, Australien og Frankrig.

Operationen ved nedstyrtningsstedet kommer også til at fokusere på at finde det styrtede flys sorte bokse. Det er en slags sikret harddisk, der indeholder flydata og optagelser af, hvad piloterne har snakket om.

Sorte bokse bruges til at efterforske årsagen til flystyrt.

Flyet styrtede ned mellem den gamle lufthavn og den nye lufthavn i byen Pokhara, som er landets næststørste, og som ligger i den vestlige del af Nepal.

Flyvraget stod i flammer, og flere hundrede redningsarbejdere kæmpede for at slukke ilden, da de nåede frem.

Øjenvidner siger ifølge Tass, at piloten i flyet undgik at nedstyrtningen skete i et byområde, fordi han styrede det mod en kløft på afstand af beboede områder.

Lokale indbyggere bliver citeret for at sige, at flyet styrede mod kløften, hvori Seti-floden løber og dermed undgik at styrtet skete i området med det store Ramghat marked.

Nepal har lørdag erklæret landesorg og nedsat en kommission for at efterforske flystyrtet og komme med forslag til, hvordan man kan undgå sådanne ulykker i fremtiden.