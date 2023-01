Redningsmandskab i Nepal har indstillet eftersøgning

Redningsmandskab i Nepal har sent mandag indstillet eftersøgningen efter tre savnede i det udbrændte vrag efter et passagerfly, som styrtede ned søndag med 72 om bord. Der er ikke længere håb om at finde overlevende, hedder det.

- Vi beder for et mirakel. Men håbet om at finde nogen i live er lig nul, siger en ledende lokal embedsmand.

Flyet ATR 72 fra Yeti Airlines styrtede ned i en dyb kløft, hvor det blev knust og brød i brand.

Soldater med reb og bårer bjærgede de omkomne fra den 300 meter dybe kløft fra tidligt søndag til sent mandag.

Myndighederne oplyser, at 69 omkomne er bjærget. 24 er ved at blive obduceret. Flyet havde 68 passagerer og fire besætningsmedlemmer om bord.

Flyet var tæt på lufthavnen i den centrale by Pokhara, da Nepals værste flyulykke siden 1992 skete.

Årsagen er ikke klarlagt. En video på sociale medier viser, at flyet meget pludseligt dykkede skarpt til venstre nær Pokhara lufthavn. Flyet styrtede ned mellem den gamle lufthavn og den nye lufthavn i byen, som er landets næststørste, og som ligger i den centrale del af Nepal.

Lokale indbyggere bliver citeret for at sige, at flyets pilot øjensynligt styrede mod kløften ved Seti-floden for dermed at undgå, at styrtet skete i et beboet område med et marked.

Nyhedsbureauet Reuters viste billeder fra nedstyrtningsstedet, hvor en tyk sort røgsøjle steg op.

En embedsmand siger, at flyet var lettet fra Nepals hovedstad, Kathmandu.

Blandt personerne på flyet var 57 nepalesere, 5 indere, 4 russere, 2 sydkoreanere og 1 passager fra henholdsvis Argentina, Irland, Australien og Frankrig.

Mandag lyder det fra det asiatiske nyhedsbureau ANI, at flyets sorte boks, der indeholder flydata og optagelser af piloternes samtaler, er fundet.