Rejsekaos fortsætter med tusindvis af aflyste fly verden over

Det globale rejsekaos, der aflyste tusindvis af fly i juledagene, er fortsat i begyndelsen af denne uge og påvirker millioner, der skal tilbage til hverdagen fra juleferie.

Ifølge trackingtjenesten Flightaware er 2700 fly blevet aflyst på verdensplan mandag, mens knap 900 fly er aflyst tirsdag indtil videre.

I alt 11.000 fly er siden fredag blevet aflyst over hele verden, og det har skabt massive forsinkelser i løbet af årets travleste rejseperiode.

Aflysninger skyldes hovedsageligt, at flyselskaberne mangler personale, der enten er blevet smittet med coronavirus eller er nærkontakt til smittede.

Det er især den stærkt smitsomme omikronvariant, der har ramt juletrafikken i luften.

Blandt de hårdt ramte flyselskaber er Lufthansa, Delta og United Airlines. Omikron er den skyldige i langt de fleste tilfælde.

- Den landsomfattende stigning i tilfælde af omikron har direkte påvirket vores flybesætninger og de folk, som driver vores flyoperationer, lød det i en erklæring juleaftensdag fra det amerikanske flyselskab United Airlines.

- Et resultat af det er uheldigvis, at vi har måttet aflyse nogle fly, og vi er i gang med at underrette kunder på forhånd, inden de når ud i lufthavnen, hed det.

Også skandinaviske SAS har måttet aflyse flere fly i løbet af juledagene samt mandag og tirsdag på grund af højt sygefravær blandt personalet. Det fremgår af flyselskabets hjemmeside.

Ifølge Flightaware blev ti procent af alle flyafgangene i USA aflyst juleaftensdag og 1. juledag.

Flyselskabet Delta aflyste 1. juledag 300 afgange efter at have sløjfet 170 afgange dagen forinden. Her hed det, at selskabet havde 'udtømt alle muligheder og ressourcer' for at få flyene i luften.

