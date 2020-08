Religiøst motiv: Trafikanter påkørt på motorvej

Seks kom til skade, da en mand med irakisk baggrund tirsdag aften blandt andet påkørte motorcyklister på motorvejen Berliner Stadtring ved den tyske hovedstad.

Flere tyske medier skriver, at politiet mener, at et 'religiøst-islamistisk' motiv kan være baggrunden til påkørslerne.

- Ingen skal nærme sig, ellers dør alle.

- Alahu akbar.

Sådan lød det blandt efter episoden, der tog sin begyndelse, da manden, der var kørende i en sort Opel Astra, med vilje påkørte to motorcyklister.

Begge kom alvorligt til skade.

Efterfølgende standsede manden op og steg ud af bilen, hvor han gav sig til at råbe op.

Kort efter blev han overmandet af politifolk.

Forud for påkørslerne på motorvejen havde han påkørt en mand på et elløbehjul ved Innsbrucker Platz. Manden på løbehjulet kom så alvorligt til skade, at han skulle genoplives.

Desuden menes manden også at have påkørt yderligere en motorcyklist på Detmolder Strasse i Berlin.