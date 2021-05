Republikanere blokerer undersøgelse af kongresuro

Republikanerne i USA's Senat har fredag blokeret et lovforslag om at nedsætte en tværpolitisk kommission til at undersøge stormløbet mod Kongressen 6. januar.

Det skriver BBC.

Dermed er forslaget altså dødt, selv om det i sidste uge blev stemt igennem af et flertal i Repræsentanternes Hus, der sammen med Senatet udgør Kongressens to kamre.

Demokraterne og flere moderate republikanere har ellers argumenteret for, at nedsættelsen af en tværpolitisk kommission, i stil med den der blev oprettet efter terrorangrebene i New York 11. september, ville hjælpe med at forhindre lignende episoder i fremtiden.

Fem personer - heriblandt en betjent - blev dræbt under stormløbet 6. januar, da hundredvis af den tidligere præsident Donald Trumps tilhængere brød ind i Kongressen for at forhindre, at Joe Biden blev bekræftet som vinder af præsidentvalget i november.

Det skete, efter at Trump gentagne gange efter valget var kommet med ubegrundede påstande om valgsvindel.

Ved fredagens afstemning stemte 54 for forslaget - heriblandt seks republikanere - og 35 imod. Mindst 60 senatorer skulle have stemt for, hvis kommissionen skulle være blevet til noget.

Alle stemmerne imod var republikanere.

- Vi ved alle, hvad der er sket her. Republikanerne i Senatet har besluttet sig for at beskytte den store løgn, fordi de frygter, at alt, der kan gøre Donald Trump sur, kan skade dem politisk, siger den demokratiske flertalsleder i Senatet, Chuck Schumer, efter afstemningen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trump, der stadig nyder stor opbakning blandt Republikanernes vælgerbase, har flere gange opfordret sine partifæller til at stemme imod kommissionen.

Han har også advaret om, at det vil få 'konsekvenser', hvis nogen stemte for.

Den foreslåede kommission ville blandt andet have haft magt til at tvinge vidner - formentlig også Donald Trump - til under ed at fortælle om, hvad der skete den dag.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, argumenterede torsdag for, at den foreslåede kommission ville være 'overflødig', fordi flere komitéer i Kongressen og USA's forbundspoliti, FBI, allerede undersøger optøjerne.

Det har indtil videre resulteret i, at over 440 personer er blevet anholdt.

Ifølge Reuters har Republikanerne også været bekymrede for, at kommissionen ville skabe fornyet fokus på volden 6. januar og Trumps påstande om valgsvindel forud for næste års Midtvejsvalg.