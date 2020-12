Restaurant-ejer: Regeringen modarbejder os

Direktør og ejer af Palæo Peter Emil Nielsen frygter ligesom flere danske erhvervsdrivende for sin forretnings fremtid. - Vi er ved nå punktet nu, hvor man ikke har kapacitet til at kunne betale husleje, siger han til Ekstra Bladet

Før coronaens indtog i Danmark var Palæo en restaurantkæde, der voksede i raketfart.

Med ni afdelinger, samarbejde med 7Eleven og udlands-eventyr i sigte havde Peter Emil Nielsen skabt en forretning i fuld vækst, men alt dette blev bremset, da coronapandemien gjorde sit indtog i Danmark.

- Vi har optimeret, vi har lavet de aftaler, vi kan lave. Vi har gjort alt, der er i vores magt for at overleve den her pandemi, siger han til Ekstra Bladet.

- Problematikken er nu, at vores egen regering undergraver os ved at skræmme folk væk fra vores butikker.

Som mange andre restaurantejere har han modtaget støtte gennem regeringens hjælpepakker, men siden september har han og hans medarbejdere været overladt til sig selv. Ingen af Palæos afdelinger ville have lukket klokken 22, hvis de ikke var pålagt restriktioner, og derfor er der ingen støttepenge at hente for den unge direktør.

Samtidigt opfordrer regeringen 'kraftigt' til, at danskerne arbejder hjemmefra.

- Den formulering er jo så godt som et påbud, siger Peter Emil Nielsen om gårsdagens pressemeddelse.

Men den formulering er ikke lige så god som et påbud, for så længe den danske regering nøjes med at 'opfordre' til, at danskerne bliver hjemme, er der ikke tale om et påbud, der giver erhvervsdrivende krav på kompensationer for deres manglende indkomst.

- Men den fungerer på samme måde som et påbud, mener Peter Emil Nielsen.

Peter Emil frygter, at han vil blive nødt til at lukke flere afdelinger som resultat af den manglende økonomiske støtte fra regeringen.

- Vi er ved nå punktet nu, hvor man ikke har kapacitet til at kunne betale husleje for en hel julesæson på tværs af ni butikker, når alle er blevet bedt om at blive hjemme.

