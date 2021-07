Rester af sammenstyrtet boligblok i Miami er sprængt bort

Resterne af en boligblok i Miami i Florida, som for 11 dage siden styrtede delvist sammen, er søndag aften lokal tid blevet sprængt bort.

Den kontrollerede bortsprængning skete for at kunne fortsætte søgningen efter overlevende, og inden området muligvis bliver ramt af en tropisk storm.

Det oplyste Daniella Levine Cava, der er borgmester i Miami-Dade County, søndag.

24 mennesker er bekræftet omkommet i forbindelse med bygningskollapset, mens 121 personer savnes.

Straks efter at bygningen var jævnet med jorden, begyndte oprydningsarbejdet, der skal bane vej for en genoptagelse eftersøgnings- og redningsindsatsen.

Brandchefen i Miami oplyste lørdag, at resterne af bygningen skulle rives ned, fordi der var risiko for, at de ville styrte sammen og bringe redningsmandskabet i fare. Derfor blev redningsindsatsen lørdag midlertidigt sat på pause.

En anden årsag til, at eksperter ønskede store dele af den kollapsede bygning fjernet, var, at det ville give redningsmandskab adgang til en garage, hvor der kan være luftlommer og dermed mulige overlevende.

Desuden er der bekymring for den tropiske storm Elsa, der søndag befandt sig øst for Cuba.

Stormen ventes at nærme sig det vestlige Florida tirsdag eller onsdag.

- Frygten er, at Elsa kan blæse bygningen omkuld, men i den forkerte retning, sagde Charles Burkett, der er borgmester i byen Surfside, hvor den 12-etagers bygning ligger, søndag.

Præsident Joe Biden besøgte i sidste uge stedet og talte med sørgende familiemedlemmer til de døde og savnede og med redningsfolkene.

Overlevende har fortalt, at de tidligt på natten 24. juni vågnede på grund af tordenlignende lyde, der sendte rystelser gennem ejendommen.

- Det var som et jordskælv, siger Janette Aguero, der sammen med sin familie undslap fra en lejlighed på 11. sal.