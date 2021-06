Revisorer kritiserer EU-grænseagentur og betvivler dets rolle

Agenturet for EU's grænse- og kystvagt, Frontex, løser ikke sin opgave med at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig indvandring på tilfredsstillende vis.

EU-borgerne får ikke valuta for skattekronerne, påpeger Den Europæiske Revisionsret (ECA), som har rettet de kritiske briller mod agenturet.

- I øjeblikket varetager Frontex ikke disse opgaver på en effektiv måde. Det er særligt bekymrende på et tidspunkt, da Frontex får tildelt yderligere ansvarsområder, siger EU-revisor Leo Brincat.

Brincat fremlagde rapporten mandag. Den dækker en periode fra 2016, da Frontex specifikt fik til opgave at støtte EU-landene med at bekæmpe ulovlig indvandring og kriminalitet over grænserne.

EU-landene har siden besluttet, at agenturet skal have 10.000 grænsevagter i 2027. Det var en reaktion på den voldsomme stigning i migrationen til EU, der kulminerede i 2015. I 2019 var arbejdsstyrken i agenturet 750.

Budgettet vil i 2027 være fordoblet til cirka 900 millioner euro årligt.

Budgettet er ifølge revisorerne vedtaget uden forsøg på at fastlægge, hvad Frontex 'får brug for til at opfylde sit nye mandat, og uden nogen vurdering af effekten på medlemsstaterne'.

- På grundlag af alt dette er det revisorernes opfattelse, at eftersom Frontex endnu ikke har tilpasset sig 2016-mandatets krav, er det endnu ikke parat til at opfylde sit 2019-mandat effektivt, hedder det.

Frontex er vokset hurtigt målt på opgaver og tildeling af midler. Budgettet var i 2016 på blot 19 millioner euro. Sidste år var det på 460 millioner euro.

På en briefing siger Leo Brincat ifølge nyhedsbureauet dpa, at det er gået for stærkt, og at Frontex har 'bidt over for stor en mundfuld'.

- De gennemgik for store forandringer for hurtigt, siger Brincat.

Revisionsretten har til opgave at se på, om EU-penge bruges korrekt og effektivt, så de fælles mål opnås godt og omkostningseffektivt.

Det påpeges desuden i rapporten, at Frontex er dårlig til at rapportere om omkostninger og effektivitet. Den seneste eksterne evaluering blev offentliggjort i sommeren 2015.

En talsmand for Frontex erkender, at de store forandringer har skabt udfordringer.

- Frontex er klar over, at det er nødvendigt med forbedringer. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre agenturet stærkere og mere effektivt, siger Chris Borowski i en skriftlig udtalelse.