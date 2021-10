Richard Gere skal vidne i sag mod italiensk toppolitiker

En retssag mod den tidligere italienske indenrigsminister Matteo Salvini er lørdag blevet skudt i gang i Palermo på Sicilien.

Salvini, der er et profileret navn i italiensk politik, er anklaget for bortførelse efter at have nægtet migranter på et spansk skib at gå i land i 2019.

Sagen blev for alvor indledt lørdag efter i første omgang at være blevet udskudt 15. september. Ved lørdagens retsmøde skulle retten godkende en liste med kommende vidner i sagen. Alle blev godkendt.

Blandt navnene på listen er den amerikanske skuespiller Richard Gere.

Han var i Italien i 2019, hvor Salvini nægtede at lade et skib med over 100 migranter gå i land. Gere hjalp med at bringe mad ud til skibets passager.

Salvini siger lørdag, at det er useriøst, at Gere er blandt vidnerne.

- I må fortælle mig, hvor alvorlig en retssag er, når Richard Gere bliver indkaldt fra Hollywood for at fortælle om, hvor slem jeg er, siger Salvini.

- Jeg håber retssagen bliver kort, for der er nogle vigtigere ting at tage sig af, siger den tidligere indenrigsminister og vicepremierminister.

Foruden Richard Gere er også tidligere premierminister Giuseppe Conte og andre italienske toppolitikere blandt vidnerne.

Salvini, der har opnået stor popularitet via en hård linje mod indvandring, mener, at han blot gjorde sit arbejde, da han nægtede migranterne at komme i land.

- Et spansk skib, der nægter at sejle til Spanien, overtræder reglerne. Hvis Spanien sætter sit flag på et skib, som det ikke magter at kontrollere, så er der et problem, siger Salvini lørdag.

48-årige Matteo Salvini er leder af højrefløjspartiet Liga. Han risikerer op til 15 års fængsel, hvis han kendes skyldig.

Næste retsmøde i sagen er planlagt til 17. december.