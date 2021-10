Rige landes store mål om klimabistand nås først i 2023

Det bliver med flere års forsinkelse, at udviklede lande lever op til en aftale om at levere 100 milliarder dollar årligt i klimabistand til fattige lande.

Det fremgår af en plan, som er fremlagt mandag.

Planen er udarbejdet af Tyskland og Canada forud for FN-klimatopmødet COP26, som officielt indledes søndag i Glasgow, Skotland.

Ved topmødet er netop klimafinansiering et af de store emner, der skal tages fat på.

Ifølge planen vil de rige lande først leve op til aftalen i 2023. Det er med tre års forsinkelse, i forhold til hvad der var aftalt. Hensigten var, at de 100 milliarder skulle leveres årligt fra 2020 til 2025.

De seneste opgørelser viser, at der mangler omkring 20 milliarder dollar årligt for at nå målet.

Af den nye plan fremgår det, at de udviklede lande skal gøre en større indsats.

Derudover lyder det, at finansieringen fra private aktører ikke har levet op til forventningerne.