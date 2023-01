Rishi Sunak fyrer Zahawi

Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, har fyret Det Konservative Partis formand, Nadhim Zahawi, som desuden er minister uden portefølje i Sunaks konservative regering.

Det sker på grund af 'alvorlige brud' på ministerloven, som er konstateret i forbindelse med en undersøgelse af Zahawis skatteforhold.

Det oplyser Sunak i en udtalelse ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Premierministeren havde bestilt en uafhængig undersøgelse af Zahawis skatteforhold. Og det er efter afslutningen af denne undersøgelse, at det står klart, at den konservative profil ikke kan fortsætte i regeringen.

Den uafhængige undersøger lægger vægt på, at Zahawi sidste sommer forsøgte at affeje anklager om problemer med hans skatteforhold ved at sige, at der var tale om en 'rendyrket smædekampagne'.

Denne udtalelse korrigerede Zahawi først i sidste uge. Det gjorde han, da han oplyste offentligt, at han havde indgået en aftale med de britiske skattemyndigheder i sagen.

- Jeg anser denne forsinkede korrektion af en usand offentlig udtalelse som værende i uoverensstemmelse med kravet om åbenhed, skriver den uafhængige undersøger, Laurie Magnus, i et brev til Rishi Sunak.

Zahawis aftale med skattemyndighederne omfatter ifølge BBC tilbagebetaling af et ikke offentliggjort millionbeløb. Han har desuden fået en bøde for manglende betaling af skat.

Zahawi har haft flere ministerroller og var i en kort periode finansminister i premierminister Lis Truss' kortlivede regering sidste efterår.

Han var desuden med i den første runde af Det Konservative Partis formandskamp i sommeren 2022, hvor partiet skulle finde en arvtager efter Boris Johnson. Her røg Zahawi ud i juli.

Inden han trådte ind i toppen af britisk politik, var han administrerende direktør i meningsmålingsinstituttet YouGov. Han var med til at stifte YouGov tilbage i 2000.

Mens premierminister Sunak er den politiske leder for Det Konservative Parti, er Nadhim Zahawis rolle som formand af mere administrativ karakter.