Risiko for skybrud i hele landet

DMI advarer om risiko for voldsomt vejr med torden og lokale skybrud

Tager du cyklen på arbejde mandag, så husk regntøjet. Dagen byder nemlig på kraftig regn i store dele af landet, og lokalt kan der komme skybrud. Det betyder, at der falder mere end 15 milimeter regn på 30 minutter.

Det meddeler DMI, som har udsendt et varsel om risiko for voldsomt vejr.

- Det er en front, som i øjeblikket ligger nede over Nordsøen, som i løbet af dagen vil trække ind over landet, fortæller Anja Bodholdt, som er vagthavende meteorolog hos DMI.

Fronten trækker ind over Danmark i løbet af formiddagen og ventes at ramme de nordlige egne af Jylland og Sjælland mellem klokken 16 og 20. Der er altså heldagsregn i sigte, hvis vi ser hen over Danmarkskortet - til gengæld ventes regnvejret lokalt være hurtigt overstået.

- Fronten bevæger sig hurtigt, så lokalt vil det kraftige regnvejr formentlig kun vare en time eller to. Derfor er vi også usikre på, om vi når kriteriet for skybrud, men der er en risiko, siger Anja Bodholdt.

Regnen ledsages af lune temperaturer, og der er ligeledes risiko for tordenvejr. I aften klarer det dog op, og der er mulighed for at se solen, lyder meldingen fra DMI.

Men herefter fortsætter det ustadige vejr.

- Det ser ud til, at det gentager sig i morgen, siger Anja Bodholdt.