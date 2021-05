Rock- og rullestol

Selvom man som 28-årig, kvindelig journalist, sendt i marken for Ekstra Bladet, får sin første koncertoplevelse i hele coronaperioden i form af en Johnny Hansen, gode gamle Kandis-sange og et medpublikum på 80+, kan man ikke lade være med at rokke med.

'En lille ring af guld' spiller ud igennem højtalerne, og beboerne synger og rokker deres overkrop i takt til musikken.

Der er klap, grin, platte jokes fra Johnny Hansen og en helt fantastisk stemning på Tåsinge Plejecenter.

Første arrangement i et år

Coronaåret har været hårdt for mange mennesker, men især på plejehjemmene rundt omkring i Danmark har corona ramt som et lyn fra en klar himmel.

- Vi har jo ikke kunnet samles i dagcenteret i et helt år, og det har været rigtig hårdt for vores beboere, som bruger aktiviteterne og hinanden rigtig meget, siger sektionsleder på Tåsinge Plejecenter gennem 16 år Jane Schleimann.

Johnny Hansen har i 38 år optrådt rundt omkring i hele Danmark. Meget sammen med bandet Kandis, men også en del selv. - Jeg havde faktisk 60 af lignende koncerter sidste år - selvfølgelig ikke alle lige på et plejehjem - som jeg måtte aflyse, siger Johnny Hansen, da Ekstra Bladet snakker med ham før optræden. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Den sværeste periode har dog været, da de pårørende ikke måtte komme ind, fortsætter Jane Schleimann.

Netop derfor er det også et fantastisk sammentræf, at plejehjemmet allerede sidste sommer havde booket Johnny Hansen til maj-koncerten - helt uvidende om, hvordan vinteren blev.

- Vi holder sådanne arrangementer to, tre, fire gange om året. Det er overskuddet fra vores julemarked og loppesalg, vi bruger. Hver gang vi arrangerer, spørger vi beboerne, hvad de har lyst til, og det er altid musik, smiler Jane Schleimann.

Det var første gang i over et år, at plejecenteret i Tåsinge kunne samle så mange inde i dagcentret. De mange aktiviteter, der normalt foregår i dagcentret, er noget af det, som beboerne har savnet mest. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Håbet er kommet igen

Flirtende, kæk og lige i sit es charmer Johnny Hansen især de kvindelige beboere endnu længere ned i deres stole i pauserne mellem hvert nummer.

Tre af de damer, der i dag kunne nyde Johnnys underholdning, var Vivi, Inge og Margit.

Vivi Dinesen

- Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg er stor fan af Kandis, griner den fine kvinde i sin sorte og røde kjole på første række.

For hende kan Johnny spille næsten hvad som helt. Vivi Dinesen nupper det hele.

- Jeg har ingen favorit - det er faktisk det hele, jeg kan lide.

Vivi Dinesen var helt klar på forreste række. Mange af numrene kunne den varme og smilende ældre dame synge med på fra start til slut. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Inge Nejrup

Johnny Hansen kan sådan set også spille, hvad han har lyst til. Det er ikke lige, den musik Inge Nejrup lytter til. Dog elsker hun det sociale og er med i dag for at nyde fællesskabet.

- Vi har ikke kunnet ses i et år. Jeg plejer at gå til gymnastik to gange i ugen og bowling en gang, siger Inge Nejrup, der sammen med sin gode veninde er til koncerten i dag.

For Inge Nejrup har det været et hårdt år.

- Det har været meget slemt. Især da vores familier ikke kunne komme ind. Og vi har heller ikke kunnet besøge hinanden.

Men heldigvis for Inge Nejrup starter både gymnastik og bowling stille og roligt op igen fra i næste uge, og det glæder den aktive gymnast.

Inge Nejrup har savnet at komme i dagcenteret enormt meget. Selvom Kandis' musik ikke er noget, hun normalt lytter til, var hun taget med for selskabet skyld. For hende betyder det mere, når gymnastikken snart begynder igen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Margit Christiansen

Ved siden af den ikke så store Kandis-fan sad salens måske største Johnny Hansen-fan.

- Jeg har været til mange af hans koncerter i Odense. Jeg kommer oprindeligt fra Odense, siger en storsmilende Margit Christiansen.

På spørgsmålet om Margit Christiansen nogensinde så har snakket med Johnny Hansen, er svaret helt skuffende.

- Nej, det har jeg desværre ikke. Men mange af mine veninder har stået sådan: 'Åhhhh, nu kommer Johnny,' hver gang han trådte ind i en hal.

På opfordring om at sige hej i dag griner Margit Christiansen tilbage.

- Ja, det kan være jeg gør det. Det kunne være en god dag til det.

Efter koncerten fik Margit Christiansen sagt hej til Johnny Madsen og endda også taget et billede. Selvom det skulle være med afstand og forsigtighed, blev det til en kort samtale, som Margit vil huske længe. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Som den yngste, og nok også den, der rokkede mest af hele publikummet, kunne Ekstra Bladets udsendte - nemlig undertegnede - lukke computeren, efter 'Dit navn' bankede færdig ud gennem højtalerne, sige farvel til de tre damer og forlade Tåsinge Plejecenter efter første koncert i over et år.

Måske også den mest givende nogensinde.