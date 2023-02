Rumænien har haft to jagerfly på vingerne, efter at det rumænske luftvåbens overvågningssystem angiveligt observerede et objekt i landets luftrum.

Det oplyser Rumæniens forsvarsministerium.

Luftvåbnet opdagede ifølge ministeriet et objekt i luften, som lignede en form for vejrballon. Objektet fløj i omkring 11.000 meters højde.

To jagerfly af typen MiG-21 Lancer blev hurtigt sendt til området, men det lykkedes i løbet af en halv times søgning ikke at lokalisere objektet.

Situationen i Rumænien har udspillet sig, på et tidspunkt hvor luftballoner og ukendte objekter særligt har været på dagsordenen i USA.

Sagen begyndte, da USA's forsvarsministerium 2. februar meddelte, at det monitorerede en formodet kinesisk luftballon.

Ballonen befandt sig i amerikansk luftrum og blev ifølge USA brugt til at spionere. Luftballonen blev skudt ned af amerikanerne 4. februar.

Siden da har USA skudt en række andre objekter ned fra luftrummet. De er dog ikke blevet identificeret. Det Hvide Hus oplyste mandag, at man fortsat ikke ved, hvor objekterne stammer fra, og hvad deres formål var.

Det Hvide Hus' pressesekretær, Karine Jean-Pierre, kunne dog umiddelbart godt udelukke, at der er tale om objekter fra det ydre rum.

- Jeg ved, at der har været spørgsmål og bekymringer om det her, men der er ikke nogen spor af rumvæsener eller udenjordisk aktivitet i forbindelse med de seneste nedskydninger, sagde hun med et smil på læben.

Rumæniens jagt efter en luftballon tirsdag skete, kort tid efter at nabolandet Moldova i et par timer havde haft lukket landets luftrum.

Moldovas nedlukning af luftrummet skete af sikkerhedsmæssige årsager, men hang ikke umiddelbart sammen med de rumænske aktiviteter.

Den moldoviske præsident, Maia Sandu, sagde mandag, at man mistænker Rusland for at planlægge et kup mod Moldova.