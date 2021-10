Rumæniens centrumhøjreregering væltet i tillidsafstemning

Rumæniens parlament har væltet premierminister Florin Citus ni måneder gamle mindretalsregering.

Det er sket med overvældende flertal i en tillidsafstemning tirsdag.

De officielle resultater viser, at 281 parlamentsmedlemmer stemte for at udtrykke mistillid.

Ingen stemte imod, idet regeringen og dens støttepartier boykottede afstemningen.

Den politiske krise rammer, mens Rumænien, som er et af de fattigste lande i EU, kæmper med en dødelig fjerde coronabølge.

Samtidig risikerer mange rumænere store energiregninger den kommende vinter på grund af højere og højere priser.

49-årige Citu, som er tidligere bankmand, har kun været premierminister for det borgerlige parti PNL siden december.

Men han er allerede blevet forladt af sin koalitionspartner i landets centrum-højrekoalition.

Således trak partiet Unionen Red Rumænien (USR) sig sidste måned fra koalitionen. Det skete med henvisning til Citus 'diktatoriske attitude'.

Det store socialdemokratiske parti, PSD, har beskyldt Citus regering for 'at gøre rumænerne fattigere og øge landets gæld'.

Afstemningen fandt sted efter blot et par timers debat. De blev indledt med følgende spørgsmål fra Citu:

- Hvad får I ud af at sende landet ud i kaos?

Citu kan dog potentielt forblive på posten - i begyndelsen på midlertidig basis, men muligvis længere tid.

I henhold til landets forfatning er det præsident Klaus Iohannis, der skal udpege en ny premierminister.

Han opfordrer sent tirsdag eftermiddag de politiske partier til at mødes i næste uge for at forsøge at danne en ny regering.

- Rumænien skal regeres. Vi er midt i en pandemi, krise i energipriser og nu en politisk krise. Vi har mere end nogensinde før brug for en moden tilgang, siger præsidenten ifølge Reuters.

- For at give partierne mere tid til at finde en løsning, vil jeg først indkalde til konsultationer i næste uge.

Der spekuleres i, at Iohannis simpelthen blot vil nominere Citu til posten igen.

Dermed vil det være op til andre partier at fremprovokere et nyt valg, hvilket ifølge nuværende målinger vil være til PSD's fordel.