Rusland beskyld for chikane mod hollandsk flådefartøj

Holland beskyldte tirsdag russiske krigsfly for 'usikker' adfærd ved et møde med et hollandsk krigsskib i Sortehavet.

Hollands forsvarsminister siger, at russiske kampfly bevæbnet med luft-til-jord missiler, havde chikaneret det hollandske krigsskib tidligere i denne måned i Det Sorte Hav med skinangreb og jamming af kommunikationssystemer.

De russiske handlinger fandt sted over fem timer den 24. juni og var en krænkelse af rettighederne til fri færden på havet, siger det hollandske forsvarsministerium.

Fregatten 'Evertsen' sejledede sammen med Storbritanniens hangarskibs-angrebsgruppe, som var på patrulje i området.

Den hollandske forsvarsminister, Ank Bijleveld-Schouten, kalder den russiske handlemåde for 'uansvarlig'.

- De russiske fly fløj farligt lavt henover krigsskibet og foretog skinangreb, siger hun.

Ifølge det hollandske forsvarsministerium generede de russiske fly flådefartøjet gentagne gange over fem timer. Det skete, da krigsskibet var sydøst for den russisk annekterede Krimhalvø.

Bijleveld-Schouten siger, at det hollandske skib var 'i dets gode ret til at være, hvor det var, og at absolut intet kan berettige den aggressive adfærd, som helt unødvendigt øgede risikoen for ulykker'.

Rusland har ikke umiddelbart reageret på de hollandske beskyldninger.