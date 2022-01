Rusland efter langt Ukraine-møde: Nato skal forstå alvoren

Det er på tide, at den internationale forsvarsalliance Nato forstår alvoren af de krav, som Rusland på det seneste har fremsat.

Sådan lyder det mandag fra russerne efter et imødeset møde mellem Rusland og USA i den schweiziske by Genève.

Ved mødet har de to stormagter særligt diskuteret den tilspidsede situation ved grænsen til Ukraine. Her har Rusland opmarcheret omkring 100.000 soldater, og det har fået Vesten til at frygte en russisk invasion.

Rusland har længe krævet garantier for, at Ukraine aldrig bliver optaget i Nato - et krav, som hidtil er blevet pure afvist.

Men det er på tide, at forsvarsalliancen forstår alvoren. Det siger Ruslands viceudenrigsminister, Sergej Rjabkov, der repræsenterer Rusland i Genève.

- Jeg håber, at når den amerikanske delegation skal holde en briefing for Natos allierede i morgen (tirsdag, red.), vil der være mere forståelse for, at snakken ikke skal stå stille. Der er brug for et gennembrud, siger Rjabkov.

- Der er brug for et reelt skridt i Ruslands retning fra Natos side, lyder det.

Explainer: Konflikten mellem Rusland og Ukraine

Russerne siger, at det vil true deres sikkerhed, hvis Ukraine optages i Nato.

Både USA og Nato har hidtil dog nægtet at give garantier om, at noget land i verden kategorisk bliver nægtet adgang til samarbejdet.

Den holdning gentog USA's viceudenrigsminister, Wendy Sherman, mandag:

- Vi stod fast på at affeje de forslag, der ganske enkelt ikke kan accepteres af USA. Vi vil ikke tillade en ændring af Natos politik om at have en åben dør.

Generelt var flere af de synspunkter, der mandag blev udvekslet, velkendte.

Mandagens møde i Genève markerede startskuddet på en uge i diplomatiets tegn. Ud over amerikanerne skal russerne forhandle med Nato og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).