Rusland hævder at have ødelagt fire ukrainske skibe

Ruslands forsvarsministerium hævder onsdag at have ødelagt fire af Ukraines militærskibe i Sortehavet med op til 50 ukrainske soldater om bord.

Det oplyser ministeriet i en udtalelse på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet AFP.

Et fly har 'ødelagt fire højhastighedsmilitærbåde' med op til 50 soldater fra de ukrainske specialstyrker om bord i Sortehavet, lyder det i udtalelsen.

Angrebet skulle være sket omkring klokken 23 dansk tid.

Ifølge Reuters er der tale om ukrainske faldskærmssoldater.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters melder russiske myndigheder også om at have nedskudt en ukrainsk drone i Kaluga-regionen syd for den russiske hovedstad, Moskva.

Også fire russiske militære transportfly af typen Il-76 er blevet beskadiget i et droneangreb på militærlufthavnen i den nordvestlige russiske by Pskov, skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Den regionale guvernør, Mikhail Vedernikov, oplyste omkring onsdag midnat, at droneangrebet fortsat var undervejs.

- Forsvarsministeriet afværger et droneangreb på lufthavnen i Pskov, oplyser han på sociale medier ifølge AFP.