Rusland melder sig klar til seriøs dialog med Vesten

Rusland er klar til at arbejde konstruktivt sammen med Vesten om forslag til fremtidig sikkerhed i Europa. Sådan lyder det torsdag fra den russiske regering.

Det skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

Meldingen kommer, efter at USA og EU og har truet med alvorlige sanktioner, hvis Rusland gør alvor af at invadere Ukraine.

Udenrigsministeriet i Moskva siger, at det er klar til en dialog. Også på trods den uenighed, der er mellem parterne.

Det var USA's viceudenrigsminister, Karen Donfried, som onsdag under et besøg i Moskva fik overdraget de russiske ideer til forhandlinger. Det skete under et møde med hendes russiske modpart Sergej Rjabkov.

- Jeg vil tage disse ideer med hjem til Washington og også dele dem med vore allierede og partnere.

Det siger Donfried i en video, der er lagt på Twitter.

Ifølge RIA ser Rusland det som et skridt i retning af at få sat gang i møder med substans.

Men indholdet i de russiske forslag er ikke kendt.

- USA's repræsentanter fik i dag bogstaveligt leveret konkrete forslag i vores udenrigsministerium, sagde en talsmand for den russiske regering onsdag.

Rusland har de seneste måneder ifølge vestlige oplysninger mobiliseret den russiske hær langs Ukraines østgrænse. USA, EU og Nato frygter, at det er optakten til en regulær invasion i Ukraine.

Rusland benægter, at det skulle have sådanne planer.

Det er godt syv år siden, at russerne med magt tog halvøen Krim, der tilhørte Ukraine.

Rusland har tidligere krævet, at USA og Nato giver sikkerhedsgarantier, der forpligter, at den vestlige militærblok ikke forsøger at indlemme Ukraine i Nato's kreds. Underforstået fordi Ukraine er en tidligere sovjetrepublik og geopolitisk er en del af Ruslands interessesfære.

Det må antages, at det indgår som en del af Ruslands oplæg til nye møder med Vesten.