Rusland og USA gennemfører fangeudveksling

Den amerikanske marinesoldat Trevor Reed er blevet udvekslet med den russiske pilot Konstantin Yaroshenko i en fangeudveksling mellem USA og Rusland.

Det skriver Reuters.

Udvekslingen er angiveligt ikke del af større diplomatiske samtaler vedrørende krigen i Ukraine, og de skal ikke ses som tegn på, at USA har skiftet standpunkt i forhold til landets støtte til Ukraine.

Trevor Reed blev i 2019 dømt i Rusland for at sætte to politibetjentes liv i fare.

Konstantin Yaroshenko blev arresteret af amerikanske styrker i Libyen i 2010 og dømt for planer om at smugle kokain til USA.

Udvekslingen foregik i Tyrkiet.